الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للإذاعة (صور)

اليوم العالمي للإذاعة
اليوم العالمي للإذاعة

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، في كلمته الافتتاحية، أهمية الدور المحوري الذي لعبته الإذاعة المصرية في تكوين وجدانه ووجدان أبناء جيله من الطبقة المتوسطة في زمن لم يكن فيه وجود جهاز تليفزيون في المنازل شيئا معتادا. وواصل الدكتور أسامة طلعت حديثه مؤكدا أن الإذاعة هى حافظة القيم المصرية ومصدر مهم لثقافة الأطفال والشباب. كما تعتبر الإذاعة المصرية جزء من وثائق مصر وتراثها  اللامادي.

وأعلن الإعلامي أشرف صديق- في كلمته- عن مشروع إصدار موسوعة الإعلام العربي عبر منصة إليكترونية والتي توثق تاريخ أساطين الإعلام المصري والعربي وتاريخ الإذاعة.

وتحدثت الإعلامية لمياء محمود، الرئيس السابق لإذاعة صوت العرب، مؤكدة على أهمية توثيق تاريخ الإذاعة ومن عملوا في الإذاعات العربية على مدار عقود ممتدة في رسالة تواصلت عبر أجيال في إقرار السلام النفسي والاجتماعي ومخاطبة المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي.

وقالت الدكتورة لمياء أن الإذاعة تمتاز بميزة الخيال والذي صرنا نفتقده في عصر الصورة. 

كما أشادت بدور دار الكتب والوثائق القومية وترددها المستمر على قاعة الدوريات بدار الكتب المصرية لإتمام الأبحاث من واقع الجرائد والمجلات المصرية.

اليوم العالمي للإذاعة

وتحدثت الإعلامية سهير الباشا، الرئيس السابق لإذاعة الشباب والرياضة مشيدة بالدور الثقافي الذي تلعبه دار  الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت.

كما أشارت إلى إذاعة القاهرة التي كانت أولى الإذاعات القومية في المنطقة العربية. وواصلت الباشا حديثها عن الارتباط الحميم بين المتلقي وأصوات المذيعين وذكرت قصة انطلاق إذاعة الشباب والرياضة عام ١٩٧٥ لتعبر عن جيل الشباب الذي حقق انتصار أكتوبر العظيم، وكانت الإذاعة وقتها تملك حق بث جميع مباريات المنتخب القومي المصري. كما تحدثت عن تجربتها في برنامج أوراق على أوراق الذي قدم لسنوات قراءة في وثائق مهمة مستمدة من مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية.

اليوم العالمي للإذاعة

وأعرب الإعلامي إمام عمر عن  أمنيته أن تصدر دار الكتب والوثائق القومية كتابا عن تاريخ الإذاعة. وتحدث الإعلامي الكبير عن بدايته الإذاعية في ركن السودان في الإذاعة المصرية ثم تجربته في برنامج سينما ٧٦ والذي استمر حتى عام ٢٠١٤. 

كما تحدث إمام عمر عن تجربته مع برنامج تسالي مع الإعلامية إيناس جوهر الذي ابتكر من خلاله شخصية الخواجه. وفي ختام كلمته أكد أن كلا من الإذاعة والوثائق توثيق لثقافة مصر وتاريخ المصريين.

وتحدثت الإعلامية سها سعيد عن تجربتها في إعداد كتاب نجوم ماسبيرو واللقاء مع رواد الإذاعة المصرية من خلال حوارات مطولة كشهود على العصر وكيف عاصر كثير  منهم أحداثا كبرى من بينها إعلان قيام ثورة يوليو.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الأستاذ الدكتور أسامة طلعت اليوم العالمي للإذاعة الدور المحوري الذي لعبته الإذاعة المصرية الإعلامي أشرف صديق-

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