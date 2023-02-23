الخميس 23 فبراير 2023
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واعظة بالأوقاف: الصدق خير صفات المؤمن.. ومعظم أركان الإيمان غيبية متعلقة بالقلب

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو الخير، من واعظات وزارة الأوقاف

قالت الدكتورة دينا أبوالخير، من واعظات وزارة الأوقاف، إن الفضيل بن عياض قال "يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هيسأل سيدنا عيسى وموسى ويحيى عن صدقهم وهم صادقون فما بالنا نحن الكاذبين"، لذا على المؤمنين تحضير أنفسهم يوم العرض ليسألوا عن صدقهم في الحياة الدنيا.

 أركان الإيمان الغيبية 

وأكدت الدكتورة دينا أبوالخير، خلال لقائها ببرنامج " لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن معظم أركان الإيمان أمور غيبية متعلقة بالقلب، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ".

الصدق

وأضافت في حديثها، أن هذه الآية القرآنية جمعت أركان الإيمان الخمسة الغيبية والمتعلقة بالقلب.

وفي سياق متصل قال الشيخ رمضان عبدالمعز، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن أبا بكر الصديق لُقب بالصديق لشدة إيمانه بقول الله ورسوله المعلن والغيبي، لذا كان يصدق على كلام النبي، صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا الكلام خارج نطاق القدرة البشرية على الاستيعاب.

 

 

واعظة بالأوقاف دينا أبو الخير أركان الإيمان الغيبية الصدق لعلهم يفقهون

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