الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تدشين منصة «حوار» كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين تعزز الشفافية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الحكومة لا تتأخر عن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بفتح كافة الطرق والمنافذ للتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم انطلاقا من شفافية كبيرة، تتبناها الحكومة المصرية وفق رؤى الرئيس السيسي.

ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بقيام مجلس الوزراء بتدشين منصة "حوار"، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، ولتعزيز المشاركة المجتمعية للتواصل في مختلف القضايا والمشاكل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن منصة الحوار التي تم تدشينها أكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استطلاع الرأي العام بخصوص القضايا المختلفة وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم الفترة المقبلة.

وأردف نائب بني سويف، أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ فالدولة لا تخفي شيء وهذه المنصات الحوارية تتيح أكبر وأوسع وسائل اتصال مباشرة مع الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أعلن بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المشاركة المجتمعية توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اطلاق منصة حوار النائب أحمد محسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

رئيس بيلاروسيا: لا نريد المشاركة فى الحرب لكن سندافع عن سيادة بلادنا

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون السياحي

محافظ الأقصر يشيد بقوافل جامعة طنطا في تقديم الخدمات الطبية مجانًا

جامعة الوادى الجديد تشارك فى توقيع اتفاقية إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى

الحبس 3 سنوات لمتهم لازدراء الدين المسيحى

وكيل «تعليم قنا» تترأس الاجتماع الدوري للتعليم الخاص بالمديرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين