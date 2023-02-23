برلماني: تدشين منصة «حوار» كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين تعزز الشفافية

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الحكومة لا تتأخر عن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بفتح كافة الطرق والمنافذ للتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم انطلاقا من شفافية كبيرة، تتبناها الحكومة المصرية وفق رؤى الرئيس السيسي.

ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بقيام مجلس الوزراء بتدشين منصة "حوار"، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، ولتعزيز المشاركة المجتمعية للتواصل في مختلف القضايا والمشاكل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن منصة الحوار التي تم تدشينها أكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استطلاع الرأي العام بخصوص القضايا المختلفة وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم الفترة المقبلة.

وأردف نائب بني سويف، أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ فالدولة لا تخفي شيء وهذه المنصات الحوارية تتيح أكبر وأوسع وسائل اتصال مباشرة مع الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أعلن بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022".

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي.