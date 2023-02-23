وكيل «تعليم قنا» تترأس الاجتماع الدوري للتعليم الخاص بالمديرية

ترأست منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للتعليم الخاص بالمديرية.

وحضر فعاليات الاجتماع كل من اسماعيل عبد المنعم، مدير إدارة التعليم الخاص وأعضاء إدارة التعليم الخاص بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية المختلفة بقنا.

وشددت وكيل المديرية على تكثيف المتابعة الدورية للمدارس الخاصة من قبل التعليم الخاص و التوجيه الفني وخاصة المرحلة الثانوية للوقوف على تجهيزات المدارس بالبنية التكنولوجية و استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني .

وأكدت “عبد الوهاب” على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لعدد التلاميذ بكل فصل وكذلك تلك المتعلقة بالمصروفات، وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وعقد الاجتماع بمكتب وكيل المديرية بحسب توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة التربية والتعليم، وجرى فيه تكليف الإدارة بمراجعة اللائحة الداخلية للمدارس و عرض تقرير شهري للمديرية عن الإيجابيات والسلبيات المرصودة بكل مدرسة .