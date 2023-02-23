وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون السياحي

استقبل، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير «ألبارو إيرانثو»، سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا على المستوى السياحي والأثري.

يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة لتعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال السياحة والآثار وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير «ألبارو إيرانثو» والوفد المرافق له، مؤكدًا العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وإسبانيا والتي تشهد تعاونًا في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار.

وحضر اللقاء، يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى مصر، كما تم مناقشة سبل التعاون لجذب مزيد الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى مصر، وتبادل الخبرات في مجال التدريب السياحي في مجال الضيافة، وتنمية العنصر البشري بالمجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية.

هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال السياحة، وبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي.

وتطرق اللقاء أيضاً لمناقشة سبل التعاون في مجال الآثار، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية، كما تم الحديث عن أعمال البعثات الأثرية الأسبانية حيث توجد ١٢ بعثة أثرية أسبانية تعمل في مصر.