توعية الأطفال.. محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة بنى سويف

شهدت مواقع فرع ثقافة بني سويف عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وعقد قصر ثقافة ببا محاضرة بعنوان "التعليم حياة"، أكد بها المحاضر شريف صلاح، أهمية التعليم وأنه السبيل إلى التنمية الذاتية، فهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتقدمة، وعقدت بالقصر محاضرة أخرى حول دور المرأة في استقرار المجتمع ألقاها أحمد شعبان الذي أوضح أن المرأة عنصر أساسي في إحداث عملية التغيير في المجتمع، حيث لعبت دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، إضافة إلى عقد محاضرة حول الرقمية ودورها في التمكين المعرفي والاقتصادي للمرأة مبادرة لا للأمية الرقمية، ألقاها عصام محمد فؤاد.

ونظمت الفعاليات ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، والتي شملت أيضًا عقد محاضرة بعنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف" بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بني سويف للمحاضر نعيم حماد وتحدث فيها عن خطر التطرف واستخدام العنف ضد الناس لتحقيق غرض سياسي موضحًا أنه فعل غير مشروع، وضرورة احترام الاختلافات في الرأي، بجانب عرض فني لفرقة الفنون الشعبية، مع عرض مسرح عرائس قفازات للأطفال بمكتبة الطفل.

واهتمامًا بطلاب المدارس وتنمية وصقل مواهبهم الفنية وتثقيفهم في شتى المجالات، نفذت مكتبة النادي الرياضي ببني سويف ورشة فنون تشكيلية، بمدرسة الدعوة الابتدائية، وأقام بيت ثقافة الفشن ورشة فنون تشكيلية بمشاركة طلاب مدرسة الإعدادية بنين، كما قدم بيت ثقافة أبو صير الملق ورشة فنون تشكيلية تشكيل بالطين الأسواني لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة البوصيري الابتدائية، وعقد بيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة بعنوان "دور الثقافة في توعية الأطفال" ألقتها منار أبو الخير بمدرسة الشهيد رمضان عبد المولى، تناولت خلالها مرحلة الطفولة حيث تعد هذه المرحلة من أهم مراحل حياة الأشخاص، والتي تتشكل بها عقلية الطفل وميوله، كما نوقش كتاب أحمد زويل وعرض سيرة حياته ومولده ونشأته ودراسته والجوائز التي حصل عليها، إشراف نادية أحمد.

واستقبل بيت ثقافة أبو سليم زيارة لمدرسة أبو سليم الابتدائية المشتركة وتبادلت مسئولة النشاط الحوار مع الطلبة عن مخاطر الألعاب الإلكترونية مع مسابقات ثقافية وفنية وألعاب ترفيهية، وأقامت مكتبة سمسطا ورشة فنون تشكيلية بالتعاون مع الإدارة التعليمية بسمسطا ومدرسة فاروق دهشان الابتدائية إشراف منى سعد أبو القاسم، بينما نفذت مكتبة منشأة عاصم ورشة فنون تشكيلية بالطين الصلصال.