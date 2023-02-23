محافظ بنى سويف يستجيب لشكوى مواطنين بشأن أعمدة إنارة متهالكة

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لشكوى بعض المواطنين، يتضررون فيها من وجود أعمدة إنارة متهالكة بأحد شوارع قرية الجفادون مركز الفشن.

وناقش المحافظ مع التنفيذيين المعنيين الحلول المنفذة في هذا الشأن، والتي قد وجّه بها قبل عقد اللقاء، وأفاد بشأنها مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن، أنه تم تغيير الأعمدة وسوف يتم دهانها، وذلك بالتنسيق مع مسئولي شركة الكهرباء والجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي عقده المحافظ، لمناقشة وبحث مطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين، في وجود المختصين من المسئولين التنفيذيين، من الوحدة المحلية والكهرباء وخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.