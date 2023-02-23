الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يستجيب لشكوى مواطنين بشأن أعمدة إنارة متهالكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لشكوى بعض المواطنين، يتضررون فيها من وجود أعمدة إنارة متهالكة بأحد شوارع قرية الجفادون مركز الفشن.

وناقش المحافظ مع التنفيذيين المعنيين الحلول المنفذة في هذا الشأن، والتي قد وجّه بها قبل عقد اللقاء، وأفاد بشأنها مسئولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن، أنه تم تغيير الأعمدة وسوف يتم دهانها، وذلك بالتنسيق مع مسئولي شركة الكهرباء والجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي عقده المحافظ، لمناقشة وبحث مطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين، في وجود المختصين من المسئولين التنفيذيين، من الوحدة المحلية والكهرباء وخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

الجمعيات الزراعية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المحاصيل الزراعية المحاصيل الاستراتيجية الوحدة المحلية جمعيات الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

جامعة الوادى الجديد تشارك فى توقيع اتفاقية إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى

الحبس 3 سنوات لمتهم لازدراء الدين المسيحى

الجارديان: الأمير هاري يواجه اتهامات التفاخر بمن قتلهم في أفغانستان

رئيس بيلاروسيا: لا نريد المشاركة فى الحرب لكن سندافع عن سيادة بلادنا

محافظ الأقصر يشيد بقوافل جامعة طنطا في تقديم الخدمات الطبية مجانًا

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون السياحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين