وكيل تعليم الغربية يتفقد مجموعات الدعم بمدرسة طنطا الثانوية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مجموعات الدعم التي تنفذها مدرسة طنطا الثانوية بنينن التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة بالإقبال الطلابي على مجموعات الدعم، واختيار أفضل الأساتذة في الشرح داخل المجموعات، موجهًا بإعلام جميع الطلاب عن المجموعات ومميزاتها وأسعارها ومدى التحصيل العلمي منها، والاستعانة بأفضل أساتذة التدريس في جميع المواد، بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعات الدعم بأماكن بارزة لجميع الطلاب.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمدير إدارة المدرسة والإدارة التعليمية بشرق طنطا على التعاون والجهد المبذول في تقديم مجموعات الدعم لطلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة، والاستعانة بأفضل المعلمين لشرح جميع المواد الدراسية.

كما تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، منافذ البيع الداخلية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، والتي تقدم جميع المنتجات الغذائية من الألبان والجبن والمربات والمخللات والزبادي والشتلات الزراعية ونباتات الزينة، والعسل ومنتجاته والمربات، بالإضافة إلى المواد الكيماوية والصابون السائل والمطهرات وغيرها من المنتجات التي يتم تصنيعها داخل معامل المدرسة.

وخلال المتابعة، وجه "حسن" بضرورة فتح البيع للجمهور، وإمداد منفذ بيع المديرية بكافة المنتجات يومياً، تيسيراً على الجمهور، ورفع المعاناة عنه.