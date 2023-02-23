الاتحاد الأوروبى يناقش إنشاء أسلاك شائكة للحد من الهجرة غير الشرعية

قال عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه سيتم اليوم وغدًا في مدينة آثينا عقد المؤتمر الثاني لإدارة الحدود، لمناقشة الحدود الأوروبية وكيفية بناء أسلاك شائكة على الحدود.

وأكد عبد الستار بركات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه شارك في هذا المؤتمر العديد من الوزراء والمتخصصين والسياسيين لحماية الحدود الأوروبية.

الهجرة غير الشرعية

وأضاف في حديثه، أن القائمين على تنظيم هذا المؤتمر 4 دول، هي اليونان، النمسا، بولندا، ليتوانيا.

وأشار إلى، أنه غدًا سوف تكون هناك برامج لهذا المؤتمر، حيث سيتم التطرق إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية من خلال 3 محاور رئيسية، هي حماية الحدود، توفير طرق الهجرة القانونية، إرجاع الذين لم يقبلوا في الهجرة.

معاناة الاتحاد الأوروبي

وذكر، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت صعب للغاية، حيث يعاني الاتحاد الأوروبي كثيرًا الآن من ملف الهجرة غير الشرعية، ولهذا دول الاتحاد الأوروبي تقوم بعمل إنشاء أسلاك شائكة على حدودها للحد من الهجرة غير الشرعية.