المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف يسجل أغذية علفية وأسمدة جديدة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بمتابعة نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

واستعرض الدكتور احمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، أهم إنجازات المركز، موضحا أن أفرع المركز بالمنافذ الجمركية والموانئ استقبلت خلال الشهر الماضي 665 شحنة إضافات أعلاف وأسمدة مستوردة، وجرى الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالمواني والمطارات، وأصدر شهادات تحليل لـ585 عينة علف دواجن وحيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

كما أصدر المركز بالتعاون مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية خلال يناير الماضي، 738 تسجيلة أعلاف و731 تسجيلة أسمدة ومنظمات نمو محلية ومستوردة، واستقبل 346 عينة لتجارب تشغيل خطوط إنتاج جديدة لمصانع أعلاف.

وتلقى المركز 21 عينة بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بإنتاج الأعلاف لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه.