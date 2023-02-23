الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يبحث مع سفير كازاخستان سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ القاهرة وسفير
محافظ القاهرة وسفير كازاخستان

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة في زيارته الأولى لمبنى ديوان عام محافظة القاهرة.  

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان، وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة آستانا، عاصمة كازاخستان في إطار اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين المدينتين منذ عام 1999، مشيرًا إلى أن العلاقات ممتدة بين البلدين حيث تم إطلاق اسم "آباي" الشاعر والفيلسوف الكازخي الكبير على أحد شوارع حي المعادي في موقع السفارة القديم، كما تم وضع تمثال نصفى للشاعر في حديقة الحرية والصداقة بالقاهرة.

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وأشار السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، إلى وجود تعاون بين السفارة الكازاخية والحكومة المصرية لإتمام أعمال ترميم جامع الظاهر بيبرس بحي الظاهر.

وأكد سفير كازاخستان بالقاهرة أن الشعب الكازاخى يعتز بمسجد الظاهر بيبرس، ويزوره كمعلم من أهم معالم مصر الجديرة بالزيارة عند الشعب الكازاخى .

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ووجّه سفير كازاخستان لمحافظ القاهرة دعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستانى للمشاركة فى منتدى آستانا الدولى الذى سيشارك فيه عدد من رؤساء الدول والمستثمرين ورجال الأعمال.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سفير كازاخستان بالقاهرة مدينة آستاناعاصمة كازاخستان مسجد الظاهر بيبرس

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