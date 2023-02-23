الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشهد تدشين مبادرة «شبابنا يقدر».. وتسليم 10 سيارات طعام لذوي الهمم

خالد عبدالعال
خالد عبدالعال

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل تدشين مبادرة محافظة القاهرة "شبابنا يقدر"، كما قام بتسليم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لبدء عدد من ذوي الهمم مشروعهم الخاص وذلك بحديقة قنديل أم هاشم بالسيدة زينب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم في كل الأنشطة والمجالات وفي إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين ذوي القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم  إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.

وأضاف محافظ القاهرة أنه من المستهدف توفير 100 سيارة طعام مجهزة لذوى الهمم بكافة أنحاء العاصمة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن السيارات التي تم توزيعها اليوم حاصلة على كل التراخيص من حي السيدة زينب والهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما أنها مؤمنة وجميع مواصفاتها ملائمة لذوي الهمم ، ويسمح بوجود مرافق من الأهل لمعاونة صاحب السيارة. 

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كل القطاعات، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم طبيعيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مبادرة "شبابنا يقدر" تستهدف تدريب وتشغيل ذوي الهمم من أجل صقل مهاراتهم في التعامل بسوق العمل  لفتح آفاق المستقبل لهم. 

وشهد الحفل المهندس جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد عبدالرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي السيدة زينب وعدد من قيادات المحافظة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

فتاة بمدينة نصر عن وفاة صديقتها: لاحظت تأخرها ووجدناها جثة داخل البانيو

«عملتله عمل فخنقها حتى الموت».. التحقيق مع مزارع في قتل زوجته بالإسكندرية

سقوط أدمن «ماجد الكدوانى المزيف»

«مثلث هجومى».. تقرير: برشلونة يخطط لاستغلال أزمة ليفربول لضم محمد صلاح

محافظ الوادي الجديد يوجه بتخصيص 1000 فدان لزراعة الأرز بنطاق بحيرة باريس

«المشاط» تشهد إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم