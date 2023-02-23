محافظ القاهرة يشهد تدشين مبادرة «شبابنا يقدر».. وتسليم 10 سيارات طعام لذوي الهمم

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل تدشين مبادرة محافظة القاهرة "شبابنا يقدر"، كما قام بتسليم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لبدء عدد من ذوي الهمم مشروعهم الخاص وذلك بحديقة قنديل أم هاشم بالسيدة زينب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم في كل الأنشطة والمجالات وفي إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين ذوي القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.

وأضاف محافظ القاهرة أنه من المستهدف توفير 100 سيارة طعام مجهزة لذوى الهمم بكافة أنحاء العاصمة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن السيارات التي تم توزيعها اليوم حاصلة على كل التراخيص من حي السيدة زينب والهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما أنها مؤمنة وجميع مواصفاتها ملائمة لذوي الهمم ، ويسمح بوجود مرافق من الأهل لمعاونة صاحب السيارة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كل القطاعات، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم طبيعيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مبادرة "شبابنا يقدر" تستهدف تدريب وتشغيل ذوي الهمم من أجل صقل مهاراتهم في التعامل بسوق العمل لفتح آفاق المستقبل لهم.

وشهد الحفل المهندس جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد عبدالرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي السيدة زينب وعدد من قيادات المحافظة.