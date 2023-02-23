تداول 86 ألف طن بضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS )، التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47876 طنا تشمل 16500 طن يوريا و2045 طن ملح معبأ و1620 طن سماد معبأ و11715 طن كلينكر و3374 طن رمل و12622 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38198 طنا تشمل 4969 طن زيت طعام و12679 طن قمح و5850 طن سكر و2000 طن عدس و4200 طن خردة و8500 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3732 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25375 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170420 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6046 شاحنة.