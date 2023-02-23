الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد الباز يدعو للمشاركة فى منصة «حوار»: صناعة القرار مسئوليتنا جميعًا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تدشين مجلس الوزراء منصة المشاركة المجتمعية “حوار” كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين.

ودعا محمد الباز، خلال برنامج "مش حسبة برما" على إذاعة "نغم إف إم"، جميع المواطنين إلى الدخول على المنصة وإنشاء حسابات، قائلا: "الروح السلبية يجب أن تنتهي.. التفاعل الإيجابي لا بد أن يكون واقعا وحقيقة".

وأضاف أن “حوار” هى أكبر منصة تفاعلية الهدف منها تحقيق أفضل مشاركة مستدامة في عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن صنع القرار مسئولية الحكومة فقط، لكن هو مسئوليتنا جميعا.

وتابع: "المناقشة والحوار يفتحان أبوابا كثيرة ينتج عنها قرار لا يتصادم مع المجتمع.. والمنصة عبارة عن تواصل مع الحكومة بشكل مباشر".

وأكد أن إطلاق منصة "حوار"، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.

وعلّق على  توفير المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم "الأفكار والمبادرات"، قائلا: "مهمة جدا لأي شاب أن يقدم أفكاره للحكومة، والمشاركة الإيجابية ضرورية".

وعن إتاحة المنصة الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات، قال: "مهمة استطلاع الرأي العام حول مختلف القضايا، مهمة جدا، لكن للأسف معندناش اهتمام بيها من الجهات المسئولة ومن الناس.. ونتائج استطلاعات الرأي غير دقيقة، لأن الناس لا تتعامل بجدية معها".

الباز منصة حوار الحكومة مشاركة مستدامة صنع القرار

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