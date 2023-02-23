جامعة المنوفية تشارك فى ملتقى قادة المستقبل والجمهورية الجديدة

شارك وفد اتحاد طلاب جامعة المنوفية في ملتقى بعنوان (قادة المستقبل والجمهورية الجديدة) الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعات بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في الفتره من ١٦ إلى ٢٠ من الشهر الجاري.

وقالت أمل الصاوي، مدير إدارة الأسر والاتحادات بالجامعة، إن الملتقى تضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات لكبار الأساتذة والمتخصصين.

كان قد عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الشهرية للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة نائبي رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستعرضت اللجنة جدول الأعمال، حيث تمت موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية على تعزيز بند آلات ومعدات طبية، مشروع آلات ومعدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية لشراء التجهيزات الطبية للمستشفيات الجامعية من الهيئة المصرية للشراء الموحد في خطة العام المالي الحالى، وجارٍ اعتماد محضر مستحقات المقاولين والموردين عن الأعمال التي تم تنفيذها.