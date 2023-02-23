الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، الشكر لسلطنة عمان على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.

وقال كوهين في بيان اليوم إن هذا قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي، وأشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموظفي الوزارة المتفانين الذين عملوا من أجل مواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن الموافقة الممنوحة اليوم ستسمح بتقصير الرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات في آسيا لأكثر من ساعتين، مما يجعل شركات الطيران الإسرائيلية أكثر قدرة على المنافسة ويقلل بشكل كبير من أسعار التذاكر للمواطنين الإسرائيليين.

وأضاف: شكر خاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، ولأصدقائنا في الولايات المتحدة الذين رافقونا طوال العملية برمتها.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن القرار جاء نتاج عملها، قائلة في بيان لها أعلنت سلطنة عمان منذ فترة وجيزة عن أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستتمكن من المرور عبر مجالها الجوي.

وكانت هيئة الطيران المدني العمانية قد قالت، في تغريدة اليوم، إن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحًا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الطيران الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»

أهمها مواجهة بيراميدز والزمالك.. مواعيد مباريات الأسبوع الـ20 في الدوري الممتاز

جامعة المنوفية تشارك فى ملتقى قادة المستقبل والجمهورية الجديدة

حجازى: اهتمام بتطوير منظومة التعليم الفنى وفقًا لمعايير الجودة العالمية

الخياط: 300 مليار دولار استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا

«الصحة» تنظم يومًا علميًا لزراعة الكبد فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟