إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، الشكر لسلطنة عمان على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.

وقال كوهين في بيان اليوم إن هذا قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي، وأشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموظفي الوزارة المتفانين الذين عملوا من أجل مواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن الموافقة الممنوحة اليوم ستسمح بتقصير الرحلات الجوية من إسرائيل إلى وجهات في آسيا لأكثر من ساعتين، مما يجعل شركات الطيران الإسرائيلية أكثر قدرة على المنافسة ويقلل بشكل كبير من أسعار التذاكر للمواطنين الإسرائيليين.

وأضاف: شكر خاص لسلطان عمان هيثم بن طارق، ولأصدقائنا في الولايات المتحدة الذين رافقونا طوال العملية برمتها.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن القرار جاء نتاج عملها، قائلة في بيان لها أعلنت سلطنة عمان منذ فترة وجيزة عن أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستتمكن من المرور عبر مجالها الجوي.

وكانت هيئة الطيران المدني العمانية قد قالت، في تغريدة اليوم، إن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحًا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية.