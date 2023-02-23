نعيمة القصير: تدريب التمريض على ميثاق المهنة الجديد وبرامج تدريبية في مختلف المحافظات

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض المصرى الجديد، تم تحديثه بعد جلسات عمل استمرت أكثر من 9 أشهر من الجهد، وتم التركيز فى الوثيقة على تحقيق مبدأ حقوق الانسان والصحة للجميع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، لإطلاق ميثاق أخلاقيات مهنتى التمريض والقبالة المصرى الجديد، والذى تنظمه النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعمداء التمريض ومديري المستشفيات.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية ترفع دائما شعار لا للعنف ولا لختان الإناث ولا للزواج المبكر، وهو ما تدعمه منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الميثاق الجديد ليس فقط مجرد نص مكتوب وإنما سيتم تدريب كافة التمريض على الميثاق الجديد من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية فى المحافظات.

وأكدت أن أطقم التمريض كان على رأس الفريق الطبى المشارك فى كافة المبادرات الرئاسية فى مصر، ولذلك من الضروري تطوير وتحديث مهنة التمريض فى مصر.

وهنأت القصير كافة القيادات الصحية فى مصر على اطلاق ميثاق المهنة الجديد، وأبدت سعادتها بالمشاركة فى إعداد الميثاق الجديد.

ومن جانبها أبدت الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، سعادتها بالمشاركة فى إعداد ميثاق مهنة التمريض والقبالة المصرى الجديد من الناحية الأكاديمية، لافته إلى ضرورة توزيعه على طلاب التمريض فى سنوات الإمتياز.

وعُقد المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية، الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات، الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة نجوى الشافعى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.