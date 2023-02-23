الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتمكين المرأة

الاجتماع
الاجتماع

ألقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر 21 الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، والمستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية ونخبة من سيدات ورائدات الأعمال من الدول العربية والأجنبية.

وقال الوزير إن الدولة المصرية تولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً وهو ما يظهر جلياً في جهود وقرارات الحكومة المصرية لتوفيرالبيئة المواتية أمام رائدات الأعمال لتعزيز مشاركتهن في كل قطاعات الاقتصاد المصري، مشيراً الى ان الدراسات اظهرت ان تمكين المرأة اقتصاديًا له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الكلي، حيث إن المرأة القادرة على المشاركة في ميدان العمل تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

واشار سمير الى اهمية تضافر الجهود مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأعمال في مصر، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تقام تحت عنوان "النساء من أجل النجاح - تنويع التجارة من أجل الاستدامة" وهو ما يعكس الدور الهام الذي تقوم به المرأة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا الإطار اوضح الوزير ان الحكومة المصرية تدرك أهمية تنويع التجارة من أجل تحقيق الاستدامة، مشيراً الى أن الحكومة تعمل على إرساء بيئة أعمال تقدر المساهمات المهمة لرائدات الأعمال وذلك في قطاعات تشمل الزراعة والتصنيع والخدمات.  

ولفت سمير إلى إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يمثل أحد أهم أولويات الوزراة، والتي تعمل على إقامة بيئة ملائمة للأعمال ومواتية للاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك مجموعة من التدابير منها تبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ووضع مناخ استثماري مستقر تستفيد منه رائدات الأعمال.

وأشار الوزير الى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لضمان استفادة المرأة في قطاع الأعمال من هذه الاستثمارات من خلال دعم رائدات الأعمال وذلك بهدف مساعدتهن على النفاذ إلى الأسواق والحصول على التمويل وشبكات الأعمال، وهو ما يسهم في تعزيز مشاركتهن في كافة القطاعات الاقتصادية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية الاقتصادية في مصر والدول العربية والإفريقية وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرةً إلى أن الجمعية تبذل جهوداً حثيثة لزيادة قدرات المرأة بهدف التنمية الشاملة للمجتمع ككل خاصةً في ظل النجاح الذي أثبته رئدات وسيدات الأعمال خلال الفترة الماضية.

احمد سمير وزير التجارة والصناعة الاقتصاد الكلي الإجتماع آلاف الاستثمارات التنموية التض التجارة والصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

فتاة بمدينة نصر عن وفاة صديقتها: لاحظت تأخرها ووجدناها جثة داخل البانيو

«عملتله عمل فخنقها حتى الموت».. التحقيق مع مزارع في قتل زوجته بالإسكندرية

سقوط أدمن «ماجد الكدوانى المزيف»

«مثلث هجومى».. تقرير: برشلونة يخطط لاستغلال أزمة ليفربول لضم محمد صلاح

محافظ الوادي الجديد يوجه بتخصيص 1000 فدان لزراعة الأرز بنطاق بحيرة باريس

«المشاط» تشهد إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم