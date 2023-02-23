إصدار دليلين إرشاديين للسلامة والصحة المهنية لتوعية العاملين بجامعة بنها

أصدرت إدارة الجودة "السلامة والصحة المهنية" بجامعة بنها دليلين إرشاديين للسلامة والصحة المهنية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين وتعزيز السلامة العامة في مواقع العمل والحفاظ على حماية الأرواح والممتلكات بالجامعة .

وأكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أن الدليلين يأتيان فى إطار تأهيل إدارات الجامعة للتقدم للحصول على شهادة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية للتوافق مع المواصفات ISO 9001-2015,ISO 45001-2018، مشيرا إلى أنه تم توزيع الدليل الخاص بالعاملين على جميع إدارات الجامعة والمدن الجامعية والإدارة العامة للمكتبات، كما تم توزيع الدليل الخاص بالسائقين على إدارة تشغيل وصيانة السيارات .

كما أكد رئيس الجامعة على أن السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري، وهو ما تسعى إليه الجامعة في كافة منشآتها من خلال مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين (البشري والمادي) .

من جانبه أشار الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة إلى أن الجامعة كانت حريصة على إصدار دليلين إرشاديين للسلامة والصحة المهنية والذي تم إعدادهما بناء على لائحة تحديد وتحليل المخاطر بإدارة الجامعة كنوع من توعية العاملين الذين يمارسون مهام عملهم حول المخاطر الأكثر انتشارا، التي يتعرضون لها والإجراءات الوقائية التي يجب إتباعها لتجنب هذه المخاطر والتي تكفل توفير بيئة صحية وآمنة لهم.