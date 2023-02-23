مخاوف على صناعة الصلب بإنجلترا بعد إغلاق شركات أفران الكوك وإلغاء 260 وظيفة

أصبحت يطانيا بصدد الدخول لأزمة جديدة، حيث حذرت النقابات في بريطانيا من مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة، بعد أن أعلنت كبرى شركات صناعات الصلب في بريطانيا" شركة British Steel" أنها ستغلق أفران فحم الكوك وستلغي ما يصل إلى 260 وظيفة.

ووفقا لما نقلته الشبكة "بي بي سي" البريطانية فقد ألقت الشركة المملوكة للصين، باللوم على الارتفاع "غير المسبوق" في تكاليف الطاقة والمطالبة بأن تكون أكثر مراعاة للبيئة.

وقالت أكبر نقابة لعمال الصلب، إن التخفيضات في عدد العمال يمكن أن يكون له تأثير كارثي على إنتاج الصلب في المملكة المتحدة.

- إغلاق أفران الكوك

وتعمل أفران الكوك على تحويل الفحم إلى فحم الكوك الذي يحترق بدرجة الحرارة العالية اللازمة للأفران المستخدمة في إنتاج الصلب ويُنظر إلى إغلاق الأفران في مقرها الرئيسي في Scunthorpe ، أن هذا الأمر سيدفع بريطانيا لاستيراد فحم الكوك ، كمؤشر مقلق حول صحة ومستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة، إن قرار شركة "بريتيش ستيل" كان مخيبا للآمال للغاية، بينما كانت المفاوضات جارية مع القطاع بشأن دعم التمويل.

وتوظف شركة "بريتيش ستيل" حاليًا، حوالي 4200 عامل في المملكة المتحدة وهي مملوكة لشركة Jingye الصينية، ويتطلب تصنيع الفولاذ الكثير من الطاقة ، ومع ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة ، ارتفعت أيضًا تكاليف تصنيع المعدن، وقالت الشركة إن فواتير الطاقة وتكاليف موازنة الكربون زادت بمقدار 190 مليون جنيه استرليني العام الماضي وهناك حاجة إلى "إجراء حاسم".

وأضافت أن أفران الكوك الخاصة بها "وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي" وأن إغلاقها "سيحقق فوائد بيئية بما في ذلك خفض الانبعاثات في الهواء والماء".

- تسريح العمال

ومن جانبه قال ألون ديفيز ، المسؤول الوطني في نقابة عمال المجتمع ، التي تمثل غالبية عمال الصلب ، إن النقابة : "لن تقبل تسريح العمال" وأضاف "لا شيء غير مطروح على الطاولة عندما يتعلق الأمر بحماية وظائف أعضائنا، وأضاف أن "خطة بريتش ستيل لإغلاق أفران الكوك قد يكون لها تأثير كارثي على الوظائف وإنتاج الصلب في سكونثورب والمملكة المتحدة ككل".

واتهمت نقابة "Unite" التي تمثل أيضًا عمال الصلب ، جينجي بالتراجع عن وعود الاستثمار وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ليس لديها خطة جادة للصناعة، وأضافت الأمينة العامة شارون جراهام أنها لم تر بعد "أي مبرر مالي لإغلاق أفران التكويك".

لكن الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش ستيل" ، زيفينج هان ، قال إن صناعة الصلب في المملكة المتحدة "غير قادرة على المنافسة" مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى، وقال إن "تكاليف الطاقة وتكاليف الكربون وتكاليف العمالة لدينا هي من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم ، وهي عوامل لا يمكننا التأثير فيها بشكل مباشر".

وقال إن الشركة تمر بأكبر تحول لها في تاريخها الممتد 130 عامًا ، "للتأكد من أننا نستطيع توفير الفولاذ الذي تتطلبه بريطانيا".

- مفاوضات الحكومة و"بريتشل ستيل"

وتجري الحكومة مفاوضات مع مالكي الشركة حول حزمة دعم بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني ، إلى جانب آخرين في الصناعة، وقالت الحكومة إنها ستواصل العمل مع شركة بريتيش ستيل لإيجاد "حل للأعمال والقطاع الأوسع ، والذي يلعب دورًا حيويًا في اقتصاد المملكة المتحدة".

واستثمرت جينجي 330 مليون جنيه إسترليني في شركة بريتيش ستيل منذ أن اشترت الشركة في عام 2020. وقال هان إن المالكين "ملتزمون" تجاه الشركة على المدى الطويل ، لكنه حذر من أن الانتقال إلى أشكال أكثر اخضرارًا بالبيئة لصنع الفولاذ يمثل "تحديًا كبيرًا" ".

وقالت مصادر نقابية لبي بي سي في وقت سابق: إن العروض الحكومية للشركة رُفضت حتى الآن على أساس أنها تأتي مع شروط كثيرة جدًا ، بما في ذلك ضمانات العمل لمدة 10 سنوات.

كما أن العروض صغيرة جدًا بحيث لا تساعد في التكلفة المقدرة بنحو ملياري جنيه إسترليني للانتقال من أفران الصهر إلى أفران القوس الكهربائي الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، على حد قولهم.