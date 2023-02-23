أمير مرتضى يشكر مدير مطار القاهرة على تسهيل إجراءات بعثة الزمالك المتجهة لتونس

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الشكر إلى اللواء ملاح أشرف حافظ مدير مطار القاهرة و"صالة رقم واحد" على حفاوة الاستقبال وتسهيل كل الإجراءات الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء منذ الوصول إلى المطار حتى استقلال الطائرة استعدادا للسفر إلى تونس لخوض لقاء الترجي في دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم السبت المقبل.

واصطحب مدير المطار، أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة وخالد لطيف أمين الصندوق ورئيس البعثة وجمال عبدالحميد عضو مجلس الإدارة بصالة كبار الزوار والترحيب بهم وتمني لهم التوفيق فى لقاء الترجي ووعد باستقبال البعثة للاحتفال بالفوز على بطل تونس.

وتضم قائمة الفريق لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.