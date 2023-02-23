الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي 3 مواطنون مصرعهم بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق أسيوط الغربي الصحراوي بنطاق منطقة البدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الغربى نطاق منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها مصرع 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

مواطنين انقلاب سيارة طريق أسيوط منطقة البدرشين غرفة عمليات النجدة

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