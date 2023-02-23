الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المؤتمر الإقليمي لتمكين المرأة اقتصاديا يشيد بسياسات مصر لتمكينها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك وفد من وزارة القوى العاملة في المؤتمر الإقليمى لمشروع تفعيل دور القطاع الخاص لتمكين النساء  اقتصاديا فى مصر وتونس والمغرب، والذي انعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 19 - 23 فبراير الجاري، في إطار التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى والمتمثلة فى الهيئة القبطية الإنجيلية Ceoss، ومؤسسة Hands بتمويل من صندوق الأمم المتحده للديموقراطية UNDEF، وضم الوفد منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأشرف مرزوق، معاون الوزير. 

المؤتمر "الأقليمي لتمكينالمرأة اقتصاديًا " بالمغرب

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة صباح اليوم الخميس، استعرضت منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير خلال المؤتمر، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتمكين المرأة والخطوات اللي إتخذتها الوزارة في هذا الملف ومنها انجازات وحدة المساواة بين الجنسين وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل والمدونة الخاصة بالعنف والتحرش في بيئة العمل، فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لتطبيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تعديلات القرارات الوزارية  الخاصه بتشغيل النساء، هذا وقد أشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به وزارة القوي العاملة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتشريعات الخاصة بتشغيل النساء.

المؤتمر "الأقليمي لتمكينالمرأة اقتصاديًا " بالمغرب

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعمل فى إطار مشاركة ثلاثية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة  حيث قدم المشروع العديد من نماذج النجاح من الشركات والمؤسسات التى اتخذت العديد من المبادرات فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة، وضم في الوفد المصري المشارك من ممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد المستثمرات العرب وممثلين من شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين، فضلاً عن مشاركة جمعية النخيل من المغرب، وجمعية الكوثر من تونس.

اتحاد المستثمرات العرب التشريعات الخاصة الهيئة القبطية الانجيلية الامم المتحدة الدولة المصرية القرارات الوزارية القيادة السياسية المساواة بين الجنسين المملكة المغربية

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