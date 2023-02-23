انقطاع المياه عن 6 مناطق في غرب الإسكندرية لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه، بمناطق غربي الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر1000مم بالطريق الصحراوي.

وأشارت الشركة في بيان عاجل لها منذ قليل، أنه نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة على الخط الناقل للمياه قطر1000مم، بالطريق الصحراوي، اتجاه القاهرة بعد مدخل بعد بوابة الرسوم، فإنه سوف يتم ضعف وقطع المياه عن 6 مناطق بغرب المدينة، وذلك اليوم الخميس 23 فبراير، على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء الصيانة.

- أماكن انقطاع المياه

وأوضحت الشركة بحسب البيان ان المناطق التي ستتعرض لضعف وقطع المياه بغرب المدينة هي، "الناصرية القديمة والجديدة- النجع الشرقي والغربي - نجع رسلان - أبو بسيسة - عزبة منصور- نجع قبلي وشرقف".

وأضاف البيان أنه سوف تعود المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيرًا إلى الاتصال بالخط الساخن 125 من اي تليفون أرضي، وعلى رقم 035815700 من أي محمول، أو من خلال خدمة الواتساب على 01210767877، وذلك في حالة الشكاوى أو في حالة طلب سيارات المياه إذا استلزم الأمر.

وفي سياق آخر، قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وتم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن عقارات ومخازن بمنطقة شارع السوق التابعة لفرع الرمل، وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والإستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.