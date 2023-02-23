الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأول منذ 4 سنوات.. إمبراطور اليابان يلقي خطابا بمناسبة عيد ميلاده

إمبراطور اليابان
إمبراطور اليابان

ألقى إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الخميس أول خطاب جماهيري بمناسبة عيد ميلاده منذ توليه العرش قبل أربع سنوات تقريبا دعا فيه إلى تقديم كل المساندة لمن يعانون من التضخم وتبعات جائحة كوفيد-19.

وقال ناروهيتو وهو يقف في شرفة بالقصر أمام آلاف المواطنين الذين احتشدوا وهم يهتفون ويبعثون له بأمنياتهم الطيبة: "يواجه الكثير من الناس صعوبات في حياتهم اليومية في ظل الجائحة وارتفاع الأسعار".

وأضاف: "الألم يعتصر قلبي عندما أفكر فيمن يعانون من المتاعب، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والذين يحتاجون إلى دعم، والفقراء وأطفالهم. "لكن من الأمور المشجعة أن هناك كثيرين يدعمون أولئك الذين يعانون من الصعوبات والمتاعب.. وأنا ممتن لذلك".

توج ناروهيتو (63 عاما) إمبراطورا في أول مايو 2019 بعد أن أصبح والده أكيهيتو أول إمبراطور يتنازل عن العرش منذ قرنين.

ويعد ظهور الإمبراطور العلني في عيد ميلاده تقليدا سنويا لكن تم تأجيل هذا الحدث منذ عام 2020 بسبب الجائحة.

وفي الشهر الماضي، أدلى ناروهيتو أيضا بخطاب تقليدي بمناسبة العام الجديد لأول مرة منذ تفشي كوفيد-19 مع تخفيف البلاد القيود المفروضة لمكافحة الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشارك ناروهيتو في هذا الحدث زوجته الإمبراطورة ماساكو وابنته إيكو (21 عاما) وشقيقه ولي العهد الأمير أكيشينو وزوجته وابنته وكانوا جميعا يضعون كمامات بيضاء.

قالت وكالة شؤون القصر الإمبراطوري إن حضور الجماهير اقتصر على أقل من خمسة آلاف فرد تم اختيارهم من بين أكثر من 60 ألفا تقدموا بطلبات للمشاركة في الحدث. وكان الحضور قبل الجائحة مفتوحا لأي شخص.

وقال ناروهيتو: "أشعر بسعادة غامرة وأنا أحتفل بعيد ميلادي بين الشعب لأول مرة".

كما عبر عن تقديره العميق لماساكو التي قضت أكثر من نصف سنوات عمرها معه.

إمبراطور اليابان ناروهيتو اليابان كوفيد-19 التضخم جائحة كوفيد-19

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