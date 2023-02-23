13 مصابا بانقلاب ميكروباص في قنا

أصيب 13 شخصًا، الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مساكن ساويرس في قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام عمارات ساويرس في قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مساكن ساويرس في قنا، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.