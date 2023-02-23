تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 724 شاحنة و36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 304 شاحنات و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 420 شاحنة و15 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين أمل، دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية، أمل، دليلة وغادرت السفينتين بوسيدون إكسبريس، الحرية ، كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة 130 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكب بموانيها.