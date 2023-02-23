الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

محصول العنب
محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات 

-التخلص من السرطانات في الأصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 إلى 3 عين.

- رش إكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء، نصف سم مادة ناشرة و ري الشتلات بمبيد فطري.
- رش إكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء التقليم للأشجار الكبيرة أو المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي.
- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي.
- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى تصمغ أشجار العنب.
- جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة، لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

- التسميد

أشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر، 1ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية :  2 لتر حامض نيتريك  للفدان ، 2 لتر حامض كبرتيك للفدان.
الرية الثالثة :  3 ك بوتاسيوم ، 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.
الرية الرابعة : 2 ك نترات كالسيوم.
السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة.
السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة. 
السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة. 
السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة. 
السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة. 
السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة.

- برنامج الري

- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).
- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

- برنامج المكافحة 

- مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
 - مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق)، والحشرات القشرية والبق الدقيق، ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها.
- مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر، مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم أو باستخدام السلك وقتل اليرقات.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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