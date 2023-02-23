«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- أهم العمليات
-التخلص من السرطانات في الأصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 إلى 3 عين.
- رش إكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء، نصف سم مادة ناشرة و ري الشتلات بمبيد فطري.
- رش إكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء التقليم للأشجار الكبيرة أو المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي.
- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي.
- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى تصمغ أشجار العنب.
- جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة، لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.
- التسميد
أشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر، 1ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية : 2 لتر حامض نيتريك للفدان ، 2 لتر حامض كبرتيك للفدان.
الرية الثالثة : 3 ك بوتاسيوم ، 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.
الرية الرابعة : 2 ك نترات كالسيوم.
السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة.
السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة.
السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة.
السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة.
السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة.
السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة.
- برنامج الري
- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).
- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
- برنامج المكافحة
- مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق)، والحشرات القشرية والبق الدقيق، ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها.
- مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر، مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم أو باستخدام السلك وقتل اليرقات.