«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

-التخلص من السرطانات في الأصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 إلى 3 عين.

- رش إكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء، نصف سم مادة ناشرة و ري الشتلات بمبيد فطري.

- رش إكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء التقليم للأشجار الكبيرة أو المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي.

- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي.

- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى تصمغ أشجار العنب.

- جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة، لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

- التسميد

أشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2 ك سلفات نشادر، 1ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية : 2 لتر حامض نيتريك للفدان ، 2 لتر حامض كبرتيك للفدان.

الرية الثالثة : 3 ك بوتاسيوم ، 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

الرية الرابعة : 2 ك نترات كالسيوم.

السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة.

السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة.

السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة.

السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة.

السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة.

السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة.

- برنامج الري

- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).

- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

- برنامج المكافحة

- مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق)، والحشرات القشرية والبق الدقيق، ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها.

- مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر، مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم أو باستخدام السلك وقتل اليرقات.