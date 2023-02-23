الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتباك في القصر الملكي المغربي بسبب «نزلة برد»

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

قالت وكالة الأنباء المغربية، إن الملك محمد السادس تعرض لنزلة برد ونصحه طبيبه بالراحة وتفادي السفر لبضعة أيام.

وقالت وسائل إعلام رسمية في دكار إن العاهل المغربي (59 عاما) كان من المقرر أن يسافر إلى السنغال يوم الأربعاء. ولم يعلن القصر الملكي عن الزيارة.

وأصدر القصر الملكي في السنوات القليلة الماضية عدة بيانات عن صحة الملك، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في جميع القرارات الرئيسية في المغرب، كان من بينها تلك التي صدرت عندما خضع لعملية جراحية في القلب في 2018 وحين أصيب بالتهاب رئوي في 2019 وكوفيد-19 العام الماضي.

والملك على رأس الأسرة صاحبة أطول فترة حكم في العالم الإسلامي منذ عام 1999 عندما توفي والده الحسن الثاني متأثرا بأزمة قلبية. وكان ولي العهد الأمير مولاي الحسن ينوب في بعض الأحيان عن والده في مهام تضمنت السفر خارج البلاد.

وكان آخر ظهور علني للملك محمد الأسبوع الماضي خلال رحلة إلى الجابون حيث أجرى محادثات مع الرئيس.

 

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