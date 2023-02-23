بينها ندوة «تصوير الفضائل فى الفن القبطى» ننشر فعاليات مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس 23 فبراير، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية. ففي الواحدة ظهرا، وضمن محور “قصص ملحمية”، تحتضن قاعة الوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية، عرض للفيلم الروائي الطويل “غاندي”، من إخراج ريتشارد أتينبورو.

وفيلم "غاندي"، من إنتاج العام 1982، وبطولة النجم بن كينجسلي، والذي يؤدي دور المهاتما غاندي، وتبلغ مدة عرضه 191 دقيقة، وتدور أحداثه في أجواء تاريخية، حول حياة محرر الهند “غاندي”، والذي حرر بلاده من الاستعمار البريطاني، منتهجا سياسة اللاعنف والمقاطعة، إلي أن أنهيت حياته على يد أحد المتطرفين من الهندوس، لينهي حياته الحافلة بالنضال والكفاح من أجل تحرير بلاده، والتي بدأها من جنوب أفريقيا.

ــ تصوير الفضائل في الفن القبطي

يليها في الثانية ظهرا، عقد ندوة علمية تحت عنوان "تصوير الفضائل في الفن القبطي "، وذلك عبر البث المباشر، علي الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية بالفيسبوك.

وينظم الندوة مركز الدراسات القبطية، التابع للمكتبة، في رابع محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثالث عشر، والتي يحاضر فيها الدكتور نادر ألفي زكريا؛ أستاذ مساعد الفنون والآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات.

ــ مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمارة والتصميم

وفي نفس التوقيت ــ الثانية ظهرا ــ تعقد بقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية، ندوة علمية تحت عنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمارة والتصميم”، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، ويحاضر فيها المهندس المعماري محمد شكري الخولي؛ استشاري التصميم، ويحاوره الدكتور خالد السيد الحجلة؛ أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وتتناول الندوة التعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مستقبلية ومدى تأثيرها على الأدوات الاعتيادية في المنهج التصميمي.

ــ منصورة عز الدين في ضيافة مكتبة الإسكندرية

يليها في الخامسة مساء، تحل الكاتبة الروائية منصورة عز الدين، في ضيافة مكتبة الإسكندرية، في أمسية ثقافية، ضمن أمسيات “لقاء مع كاتب”، وحوار حول مؤلفاتها ومسيرتها الإبداعية، وأهم أعمالها الأدبية، وتعقد الندوة في قاعة الوفود بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

ــ حفل سارة الراوي وفرقتها بالسناري

كما يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور، تحت عنوان: الغناء والموال الشعبي للفنانة سارة الراوي.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية والمواويل، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، وتتنوع ما بين أغاني الفلكلور الصعيدي والفلاحي والبدوي والإسكندراني، ومنها "يا مراكبي" و "بحيري يا واد بحيري" و"على ورق الفل دلعني" و"داري جمال العين" و"مهما كان" و"تحت الشباك" و"سيدي يا سيدي" و"ياما دقت" و"من فوق شواشي الدرة".

يذكر أن الفنانة سارة الراوي من مواليد محافظه الإسماعيلية، وبدأت مشوارها الفني مع شقيقتها الفنانة هند الراوي في فرقه النيل للآلات الشعبية، وعملت مع الكثير من الفنانات اللاتي يقدمن الفن الشعبي مثل الفنانة جمالات شيحه، والفنانة فاطمة سرحان. وقد أحيت الفنانة سارة الراوي الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها من خلال الفرقة التي أسستها بنفسها تحت مسمى "فرقة موالي" لإحياء التراث والفن الشعبي، وشاركت مؤخرًا بالغناء في المسلسل التلفزيوني "جزيرة غمام".