الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسية «الحب كله» وانطلاق العرض المسرحى «جنة كوكى» للأطفال.. الليلة

مسرحية جنة كوكي
مسرحية جنة كوكي

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الخميس 23 فبراير، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية. 

 

ففي السادسة مساء، تستقبل خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية فنية ثقافية، تحت عنوان "الحب كله"، ضمن ليالي أمسيات بهجة الروح، التي يقدمها القطاع للجمهور.

 

“الحب كله”، من تقديم وإعداد الشاعر محمد بهجت، وتهدف إلي التعريف برموز مصرية، تركوا بصماتهم وسجلوا أسماءهم فى تاريخ الفن خاصة في مجال الشعر والغناء. 

 

تتضمن الأمسية مجموعة من قصائد الشعراء الذين تغنت بأعمالهم كوكب الشرق أم كلثوم، مثل "أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد رامي وإبراهيم ناجي وبيرم التونسي ومرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي وصلاح جاهين وغيرهم.

 

كما تتضمن الأمسية فقرات غنائية لباقة من أغاني كوكب الشرق، تقدمها الفنانة أنغام مصطفى وفرقتها الموسيقية.

 

ــ انطلاق عرض “جنة كوكي” علي المسرح القومي للأطفال

 

في سياق متصل، تنطلق في السابعة مساء، على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، فعاليات عرض الأطفال المسرحي “جنة كوكي”، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

 

وعرض “جنة كوكي”، هو العرض الخامس ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بعد افتتاح العروض المسرحية "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك الهمام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" من إنتاج مسرح فرقة الطليعة.

 

 ويتناول عرض “جنة كوكي”، التمسك بالوطن الذي نعيش فيه ونعمل علي تعميره، وبث روح الوطنية وحب الوطن بين الأطفال .

 

"جنة كوكى" البطولة للفنانين "بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ"، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادي فوكيه، أزياء مروة عودة، ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية أيمن إبراهيم.

أمسية الحب كله انطلاق العرض المسرحي جنة كوكي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الشاعر محمد بهجت روح الوطنية

مواد متعلقة

متخصصون: الفنون والحرف التقليدية وسيلة فعالة لإحداث تنمية مستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 23-2-2023

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23-2-2023

تراجع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 23 فبراير 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 23-2-2023

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-2-2023 والقنوات الناقلة

صحيفة قبرصية: المتحف المصرى بالتحرير يذهل الزوار بعد تجديده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم