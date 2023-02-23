أمسية «الحب كله» وانطلاق العرض المسرحى «جنة كوكى» للأطفال.. الليلة

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الخميس 23 فبراير، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية.

ففي السادسة مساء، تستقبل خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية فنية ثقافية، تحت عنوان "الحب كله"، ضمن ليالي أمسيات بهجة الروح، التي يقدمها القطاع للجمهور.

“الحب كله”، من تقديم وإعداد الشاعر محمد بهجت، وتهدف إلي التعريف برموز مصرية، تركوا بصماتهم وسجلوا أسماءهم فى تاريخ الفن خاصة في مجال الشعر والغناء.

تتضمن الأمسية مجموعة من قصائد الشعراء الذين تغنت بأعمالهم كوكب الشرق أم كلثوم، مثل "أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد رامي وإبراهيم ناجي وبيرم التونسي ومرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي وصلاح جاهين وغيرهم.

كما تتضمن الأمسية فقرات غنائية لباقة من أغاني كوكب الشرق، تقدمها الفنانة أنغام مصطفى وفرقتها الموسيقية.

ــ انطلاق عرض “جنة كوكي” علي المسرح القومي للأطفال

في سياق متصل، تنطلق في السابعة مساء، على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، فعاليات عرض الأطفال المسرحي “جنة كوكي”، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وعرض “جنة كوكي”، هو العرض الخامس ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بعد افتتاح العروض المسرحية "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك الهمام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" من إنتاج مسرح فرقة الطليعة.

ويتناول عرض “جنة كوكي”، التمسك بالوطن الذي نعيش فيه ونعمل علي تعميره، وبث روح الوطنية وحب الوطن بين الأطفال .

"جنة كوكى" البطولة للفنانين "بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ"، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادي فوكيه، أزياء مروة عودة، ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية أيمن إبراهيم.