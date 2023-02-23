بينها «قعدة حول الفن الشعبى» بصالون ملاذ.. أجندة «الدستور» الثقافية لهذا اليوم

يحتشد اليوم الخميس الموافق 23 فبراير، بأمسيات عديدة فنية وثقافية، نستعرضها لكم في أجندة “الدستور” الثقافية، على النحو االتالي:

ففي السابعة مساء، يستضيف صالون ملاذ الثقافي، أمسية جديدة من أمسيات “قعدة فن”، ولقاء تحت عنوان “حنفي أحمد حسن”، يتحدث فيه الكاتب الروائي والقاص أحمد أبو خنيجر، حول تجربة الفن الشعبي، لدي الريس حنفي أحمد حسن، صاحب روائع الفن الشعبي: شفيقة ومتولي، وغيرها وحديث حول شريطه الغنائي الأول، ويدير اللقاء الباحث في التراث والفن الشعبي محمد المصري.

ــ حوار في الفن مع الشباب

في سياق متصل، ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في الرابعة عصرا، ندوة بعنوان "حوار في الفن مع الشباب"، وذلك ضمن فعاليات إحتفالية المركز بمتحفَي الأخوين وانلي والفن المصري الحديث بالإسكندرية.

هذا ويديرالحوار الدكتور عادل مصطفى، المدرس بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية، في حوار مفتوح مع الشباب في قضايا مختلفة في الفن التشكيلي، وجولة فى معرض مدرسة الإسكندرية ونقاش مفتوح حول الأعمال المشاركة به. والحوار يستهدف الفنانين الناشئين من الخريجين الجدد لكليات الفنون والطلبة في السنوات النهائية، ويمتد الحوار ليشمل كل المهتمين بالفن.

ــ عرض فيلم “القليوبي صديق الحياة” بمركز الثقافة السينمائية

كما يقيم مركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن في 36 شارع شريف، والتابع للمركز القومي للسينما، في السادسة مساء، أمسية سينمائية يحيي فيها المركز ذكري رحيل المخرج محمد كامل القليوبي يعرض فيها فيلم “القليوبي صديق الحياة” للمخرج سامي محمد علي.والفيلم من إنتاج القومي للسينما 2019 .

ويتناول الفيلم التسجيلي “القليوبي صديق الحياة” يتناول سيرة المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الكاتب والناقد سيد محمود يتحدث فيها نخبة من السينمائيين أصدقاء وتلامذة المخرج الراحل.

ــ مناقشة المجموعة القصصية “طقس اللذة”

وفي السادسة مساء، تحل الكاتبة منال رضوان، في ضيافة جاليري ضي بالدقي، وأمسية ثقافية لمناقشة مجموعتها القصصية “طقس اللذة”، والصادرة عن عن دار أفلام للنشر والتوزيع، مطلع العام الجاري.

هذا ويتناول المجموعة بالمناقشة والتحليل كل من: دكتور إسماعيل صيام الناقد الفني بأكاديمية الفنون، دكتورة سلوى جودة عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، والناقد دكتور أيمن حماد، ويدير الأمسية دكتور عصام البرام الوزير المفوض بجامعة الدول العربية.