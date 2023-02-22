الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب على يد زوج والدته فى الوراق

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه بمنطقة الوراق في الجيزة، بعد تدخله للدفاع عن والدته من محاولة زوجها التعدي عليها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارا من المستشفى العام بوصول شاب جثة هامدة.

وبسؤال المرافقين له تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوج والدته، بسبب تعمد الأخير إهانتها والاعتداء عليها لتنتهي المشاجرة بمصرع الابن بعد أن تعدي عليه المتهم بـ"شومة".

وتصادف وجود زوج الأم داخل قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المجني عليه الذي لم يكن يعلم وفاته، فتم التحفظ عليه وعرضه على النيابة العامة.

الوراق الجيزة شاب والدته زوجها

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وائل لطفي

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