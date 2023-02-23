حالة الطقس ودرجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 23-2-2023

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الخميس، و لمدة لا تقل عن أسبوع، حيث يكون الطقس دافئ خلال ساعات النهار، والأمطار شبه منقطعة قد يندر تساقطها بشكل خفيف على أجزاء محدود من خط ساحل المتوسط.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣.

حالة الطقس اليوم الخميس 23-2-2023

توقعت هيئة الأرصاد الجوية -في بيان لها- استقرار حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الأحد المقبل إلى 5 درجات مئوية على كافة الأنحاء ولعدة أيام متتالية، حيث تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ30 درجة مئوية.

وأوضح البيان، أن يسود اليوم الخميس طقس بارد صباحًا، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

وحذرت من تكون الشبورة المائية على الطرق وخاصة الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع مع سطوع أشعة الشمس، لذا ناشدت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة وخاصة في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: ٢٠ درجة مئوية نهارًا، و١٣ درجة ليلًا.

السواحل الشمالية: ١٨ درجة نهارًا، و١٣ درجة ليلًا.

ومطروح: العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء: ٢٣ درجة نهارًا.

شمال الصعيد: ٢١ درجة النهار، و٨ درجات ليلًا.

جنوب الصعيد: ٢٦ درجة نهارًا، و١١ درجة ليلًا.

وسوهاج العظمى: 23 درجة والصغرى 08 درجة.

وقنا العظمى: 24 درجة والصغرى 10 درجة.

وأسوان العظمى: 25 درجة والصغرى 10 درجة.