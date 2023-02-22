الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مدير العلاقات العامة لـ«جينيس»: كوبرى «تحيا مصر» حقق رقمًا قياسيًا لأعرض جسر

موسوعة جينيس
موسوعة "جينيس"

قال حسن الإبراهيم، مدير العلاقات العامة لموسوعة "جينيس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هناك العديد من المشروعات التي حققت أرقامًا قياسية ومنها في مصر مشروع جسر تحيا مصر.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "عن قرب"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكوبري حقق رقمًا قياسيًا لأعرض جسر معلق، وأبعاده 67.3 متر، واحتاج إلى 4 آلاف مهندس ومساعد لإنجاز العمل، و290 ألف طن من الحديد، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات قادرة على إنشاء 1000 عمارة سكنية وهو مشروع عملاق جدًا تم توثيقه في مايو 2019.

مشاريع حققت أرقامًا قياسية بدول عربية

وتابع، أن بعض المشروعات بالدول العربية حققت أرقامًا قياسية أخرى ومنها "برج خليفة"  في دولة الإمارات والذي حقق 11 رقمًا قياسيًا ولا يزال البرج الأعلى في العالم.

كما حققت السعودية رقمًا قياسيًا بأكبر مبنى مغطى بالمرايا وهو مسرح "المرايا" بمدينة العلا تقام فيه الحفلات الموسيقية والغنائية.

مدير العلاقات العامة لموسوعة جينيس تحيا مصر رقما قياسيا أعرض جسر مشروع عملاق برج خليفة الإمارات السعودية مسرح المرايا

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