بيراميدز وفيوتشر يتعادلان مع المصرى والمقاولون فى الدورى

أضاع فريقا بيراميدز وفيوتشر نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

وتعادل فيوتشر مع مضيفه المقاولون العرب دون أهداف، وكذلك تعادل بيراميدز مع مضيفه المصري البورسعيدي بنفس النتيجة، اليوم الأربعاء، خلال المرحلة الـ19 للمسابقة.

ورفع بيراميدز وفيوتشر رصيدهما إلى 38 نقطة في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بفارق نقطتين خلف الأهلي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك 3 لقاءات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 32 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف الزمالك، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط.

أما المصري، الذي واصل الغياب عن نغمة الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي في المسابقة، فارتفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.