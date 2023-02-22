بدء اجتماع منتدى الثقافة والإبداع بـ«التنسيقية» للموسم الجديد

عقد منتدى الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا لدراسة ما أسند إليه من مبادرات عبر أمانة سر المنتديات ضمن الإطلاق الجديد.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالزملاء الجدد المنضمين للمنتدى، ثم شرح لهم أحمد مبارك منسق المنتدى الثقافي آليات العمل داخل المنتدى بداية من تولي المبادرات وحتى الخروج بورقة العمل النهائية.

وناقش الاجتماع إحدى المبادرات التي أسندت إليه خلال هذا الموسم وتم استعراض تفاصيلها والتحديات التي تواجهها واتفق الزملاء على وضع أفكارهم التي تثري ورقة العمل النهائية من خلال الشقين التشريعي والتنفيذي، كما اتفقوا على اجتماعات أخرى لمتابعة سير العمل وما وصلت إليه المبادرة لحين الانتهاء منها بشكل كامل ورفعها لأمانة السر.

في سياق متصل عقد أعضاء منتدى السياسات العامة كذلك اجتماعا؛ لوضع إطار ومنهجية العمل للمبادرتين اللاتي يعمل عليهما المنتدى خلال هذا الموسم.

وخلال الاجتماع شارك الحضور في وضع المقترحات الخاصة ببدء العمل على المبادرتين من حيث دراسة كل مبادرة على حدى والتحديات التي تواجهها سواء كانت تشريعية أو تنفيذية؛ تمهيدًا للخروج بتوصيات تستوفي المطلوب.

كما تم خلال الاجتماع توزيع المهام المختلفة على الأعضاء وتحديد جدول زمني لتسليم تلك المهام يليها الاتفاق على عقد اجتماع آخر؛ لمناقشتها وتبادل الأفكار بشأنها.