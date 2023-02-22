الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء اجتماع منتدى الثقافة والإبداع بـ«التنسيقية» للموسم الجديد

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقد منتدى الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا لدراسة ما أسند إليه من مبادرات عبر أمانة سر المنتديات ضمن الإطلاق الجديد.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالزملاء الجدد المنضمين للمنتدى، ثم شرح لهم أحمد مبارك منسق المنتدى الثقافي آليات العمل داخل المنتدى بداية من تولي المبادرات وحتى الخروج بورقة العمل النهائية.

332869301_1608641456238134_1820800909780318197_n

وناقش الاجتماع إحدى المبادرات التي أسندت إليه خلال هذا الموسم وتم استعراض تفاصيلها والتحديات التي تواجهها واتفق الزملاء على وضع أفكارهم التي تثري ورقة العمل النهائية من خلال الشقين التشريعي والتنفيذي، كما اتفقوا على اجتماعات أخرى لمتابعة سير العمل وما وصلت إليه المبادرة لحين الانتهاء منها بشكل كامل ورفعها لأمانة السر.

في سياق متصل عقد أعضاء منتدى السياسات العامة كذلك اجتماعا؛ لوضع إطار ومنهجية العمل للمبادرتين اللاتي يعمل عليهما المنتدى خلال هذا الموسم.

332717575_2350845301732721_5393449055413621120_n

وخلال الاجتماع شارك الحضور في وضع المقترحات الخاصة ببدء العمل على المبادرتين من حيث دراسة كل مبادرة على حدى والتحديات التي تواجهها سواء كانت تشريعية أو تنفيذية؛ تمهيدًا للخروج بتوصيات تستوفي المطلوب.

كما تم خلال الاجتماع توزيع المهام المختلفة على الأعضاء وتحديد جدول زمني لتسليم تلك المهام يليها الاتفاق على عقد اجتماع آخر؛ لمناقشتها وتبادل الأفكار بشأنها.

332888902_753815612722795_6435853555927961550_n
333019766_5914674228622244_7796391767562467259_n
منتدى الثقافة والأبداع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مبادرات المنتديات المبادرات الزملاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مدير منظومة الشكاوى الحكومية: مرتبطون إلكترونيًا بأكثر من 332 جهة لفحص بلاغات المواطنين والرد عليها

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل شقته ببولاق الدكرور

سامح شكرى يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربى.. غدًا

لزيادة إنتاج الدواجن.. الحكومة: وصول 110 آلاف طن ذرة صفراء خلال 10 أيام

«كريمة» ليست الأولى.. أبرياء أنقذتهم العناية الإلهية من حبل المشنقة

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جني» ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل