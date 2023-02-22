الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي 2023

الكشف الطبي
الكشف الطبي

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة، خلال الساعات الأخيرة، من قبل الراغبين في عمل كشف طبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023، من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

 

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي 2023، عبر الوسائط المختلفة، تستعرض «الدستور» كافة المعلومات الخاصة بهذا الشأن تيسرًا على المواطنين ضمن سلسلتها الخدمية التي تُقدمها لقرائها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي 2023 

وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة في السجل القومي للإعاقة، أصدرت بيانًا في وقت سابق، يتعلق بكيفية تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.

 

ومن جهته قال السجل القومي للإعاقة، إن تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، لابد من القيام بمجموعة من الخطوات والتعليمات بشكل صحيح، دون أي خطأ من المواطن الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تسهيل المهمة على المواطنين.

 

تعديل موعد الكشف الطبي 2023

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في السجل القومي للإعاقة، خطوات تعديل موعد الكشف الطبي، لكارت الخدمات المتكاملة 2023، التي جاءت على النحو التالي:

  • يدخل المواطن الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، على هذا الرابط من هنا
  • ثم بعد ذلك يدخل على أيقونة حجز كشف طبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023.
  • وبعد ذلك، على المواطن اختيار موعد تعديل الكشف الطبي أو تغير نوع الإعاقة.
  • إدخال البيانات بشكل صحيح دون وجود أى خطأ، حتى لا يحدث أى خطا من شأنه التأثير على الموقع أو الوقوف أمام التعديل.

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موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة

وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للإعاقة

ونشرت وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للإعاقة، فيديو صغير توضحي على الموقع الخاص بتعديل موعد الكشف الطبي، لإيضاح طريقة تعديل الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 الجديد، وتضمن إدخال الرقم القومي، ونوع الإعاقة، ومكان الكشف واختياره وفقا للراغب على الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتاريخ وفقا لما يريده، وبعد ذلك وضعت زر لضغط عليه لحفظ البيانات.

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