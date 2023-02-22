بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بمطروح

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل في الكيلو 12 بالطريق الدولي الساحلي وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي.

وحصل “الدستور” علي أسماء المصابين وهم كل من “ سيد أحمد محمد 38 سنة، محمد سعيد مصطفي 28 سنة، محمد عادل محمد 30 سنة، علي أحمد علي 27 سنة، عصام محمد عبدالقادر 34 سنة ” .

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.