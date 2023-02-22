الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بمطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل في الكيلو 12 بالطريق الدولي الساحلي وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي.  

وحصل “الدستور” علي أسماء المصابين وهم  كل من “ سيد أحمد محمد 38 سنة، محمد سعيد مصطفي 28 سنة، محمد عادل محمد 30 سنة، علي أحمد علي 27 سنة، عصام محمد عبدالقادر 34 سنة ” . 

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

إجراء الفحوصات الطبية اسماء المصابين الطريق الدولى الساحلى حادث تصادم سيارتين مستشفى العلمين النموذجي

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وائل لطفي

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