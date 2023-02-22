الرئاسة البولندية: ندعو الناتو لتعزيز تواجده فى أوروبا الشرقية

قالت الرئاسة البولندية إن اجتماع بوخارست 9 دعا الناتو لتعزيز وجوده في دول الجناح الشرقي، وفقًا لما نقلته قناة العربية نيوز.

وأضافت الرئاسة البولندية أن اجتماع بوخارست 9 أدان بشكل رسمي الهجوم الروسي على أوكرانيا.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في ملعب لوجنيكي في موسكو، أن روسيا تحارب حاليًا في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية".

وقال بوتين على منصّة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة (العسكرية) بأن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

كشف المدير العام للجنة الصليب الأحمر الدولية، روبرت مارديني، عن أن اللجنة على استعداد للعمل كوسيط محايد في تنظيم عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف مارديني، لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث في العاصمة السعودية الرياض، أن مسألة الوساطة تعتمد على وجود رغبة لدى روسيا وأوكرانيا في تبادل أسرى الحرب أم لا، مؤكدًا أنه في حال موافقة موسكو وكييف على عملية تبادل الأسرى، فإن منظمة الصليب الأحمر على استعداد لتسهيل ذلك.

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، ضرورة تقديم دعم عسكري لأوكرانيا لضمان الغلبة على الأرض من أجل سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف في العاصمة الرومانية بوخارست.

واتهم ستولتنبرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلال الشتاء كسلاح من أجل تجميد الأوكرانيين أو إجبارهم على الهروب.

وقال: "ولكن اجتماعنا في بوخارست قدم رسالة مفادها أن ناتو سيكون متحدًا وأن الدعم لأوكرانيا سيتواصل".

وأضاف: "لن يكون السلام دائمًا إذا ساد الاستبداد والقمع على الديمقراطية والحرية، فالكل يريد السلام، لكن يجب أن نضمن عدم انتصار المعتدي، فروسيا تحتل بلدًا وتنتهك وحدة أراضيه".

كما أكد أن اجتماع اليوم بحث طلب أوكرانيا الانضمام للحلف، مضيفًا: "أكد وزراء الخارجية مجددًا دعم ناتو حق أوكرانيا في اختيار طرقها، ونتفهم ونحترم رغبتها في العضوية، وينصب تركيزنا الآن على دعم دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد روسيا".

وفيما يخص طلب السويد وفنلندا الانضمام للحلف، ذكر ستولتنبرغ أن البلدين طبقا المذكرة الثلاثية التي وقعاها مع تركيا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال: "السويد أجرت تعديلًا دستوريًا، وشددت قانون مكافحة الإرهاب، ورحلت بعض الأشخاص، ورفعت حظر تصدير السلاح إلى تركيا، فكل هذه مهمة لكافة دول الحلف وليس لتركيا فقط".