رئيس مجموعة البنك الدولي يلتقي وزير المالية وشؤون الشركات بالهند

التقى ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الأربعاء، مع نيرمالا سيترامان وزير المالية وشؤون الشركات في الهند.

وأثنى رئيس مجموعة البنك الدولي، على الهند للحفاظ على نمو اقتصادي وتحقيق نمو بنسبة 8٪، كما شجع الرئيس مالباس على إحراز مزيد من التقدم لتحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية، ودفع انتقال الطاقة في الهند، ومتابعة القدرة التنافسية للهند في سلاسل القيمة العالمية من خلال السياسات التي تحفز القطاع الخاص وتدعم نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ورحب مالباس بميزانية الاتحاد للوزير سيترامان 2023- 2024 - الأولى في عمريت كال - التي تقلل الدعم وتستهدف خفض العجز المالي للحكومة المركزية، وتواصل التحول نحو النفقات الرأسمالية ، وتحافظ على انخفاض حصة الإنفاق الجاري للموازنة.

وناقش الرئيس مالباس والوزير سيثارامان أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين في الهند ، بما في ذلك تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف للتعامل بشكل أفضل مع السلع العامة العالمية وخدمة جميع العملاء، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط.

وتبادل الرئيس مالباس والوزير سيتارامان وجهات النظر قبل المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية التي سيستضيفها البنك الدولي وحكومة الهند وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، وأشارا إلى أهمية اتخاذ إجراءات أسرع لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان النامية.

كما ناقش الرئيس مالباس والوزير سيتارامان العلاقة المتطورة بين مجموعة البنك الدولي والهند من أجل تأثير أكبر من خلال إصلاحات تستهدف العمليات ، وزيادة تيسير رأس المال الخاص ، وشراكة معرفية أكثر فعالية بين الولايات الهندية ، وفرص إضافية لتنويع مصادر المعرفة في جميع أنحاء العالم.