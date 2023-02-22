روسيا: ننظر بجدية لمبادرة الصين حول الأمن العالمي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنهم ينظرون بجدية إلى مبادرة الصين حول الأمن العالمي، وفقًا لما ورد في نبأ عاجل عبر قناة “العربية”.

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو تعمل مع الصين عن كثب بشأن الأمن.

وسبق، سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، خلال الفترة الماضية الضوء على تفاقم أزمة الأمن الغذائي حول العالم، بعد مرور عام على اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت في أزمة غذاء عالمية، ليواجه العالم خطورة ارتفاع تكاليف الغذاء والأسمدة.

وحدد صندوق النقد الدولي أكثر من 48 دولة من القارة الإفريقية الآسيوية وأمريكا اللاتينية من أكثر الدول عرضة لخطر صدمة تكاليف الغذاء والأسمدة.