الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسرة «من أجل مصر» تنظم يومًا رياضيًا بجامعة القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، يومًا رياضيًا تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة" بالملعب الرئيسي والصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالجامعة.

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي الذي شارك فيها طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، إقامة العديد من المنافسات الرياضية، من بينها مسابقة جري، ومباراة كرة قدم خماسية، وكرة طائرة، وكرة سلة، ومسابقة شد الحبل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية، انطلاقًا من أهمية الرياضة في حياة الطلاب والتي تلعب دورًا هامًا في بناء عقولهم وأجسادهم، وتطور مواهبهم الرياضية، وتغرس روح التعاون والمثابرة وقيم ومبادئ المنافسة الشريفة بينهم، وتساهم في اكتشاف العناصر الموهوبة والمساهمة في بناء شخصية متوازنة ومتكاملة لدى طلاب الجامعة بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

أسرة طلاب من أجل مصر التعليم والطلاب التنمية المستدامة التنمية المستدامة 2030 الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الطلاب الجامعيين

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وائل لطفي

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