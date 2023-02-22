حطام الزلزال.. مبان مدمرة وآلاف القتلى والمشردين

أعلنت الأمم المتحدة إزالة 210 ملايين طن من أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الأخير في تركيا فقط، مشيرة إلى أن التخلص من الأنقاض سيوفر مساحة تبلغ 7 ملايين متر مربع.

وبحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعيش نحو 865 ألف شخص في تركيا داخل خيام، و23500 في حاويات، فيما يعيش 376 ألفًا في المدن الطلابية ودور الضيافة خارج منطقة الزلزال.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص في تركيا، وحوالي 108 آلاف مصاب، بينما قتل الزلزال في سوريا آلاف الأشخاص.