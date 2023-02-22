الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 23/ 2/ 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة، غدًا الخميس، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية، حيثُ تسود أجواء باردة في الصباح الباكر، معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، مع وجود فرص لتكوين الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وقالت الهيئة في بيانه عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنَّ البرودة الشديدة ليلاً تظل هي السائدة خلال الفترة المقبلة على كافة الأنحاء، رغم حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وزيادة فترة سطوع الشمس.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها، من ظاهرة الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على محافظات ومدن مصر