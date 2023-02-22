الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 23/ 2/ 2023
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة، غدًا الخميس، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية، حيثُ تسود أجواء باردة في الصباح الباكر، معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على جنوب الصعيد.
بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، مع وجود فرص لتكوين الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.
وقالت الهيئة في بيانه عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنَّ البرودة الشديدة ليلاً تظل هي السائدة خلال الفترة المقبلة على كافة الأنحاء، رغم حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار وزيادة فترة سطوع الشمس.
وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها، من ظاهرة الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على محافظات ومدن مصر
- القاهرة العظمى 20، الصغرى 13.
- العاصمة الإدارية العظمى 20، الصغرى 11.
- 6 أكتوبر العظمى 21، الصغرى 11.
- بنهــــا العظمى 20، الصغرى 13.
- دمنهور العظمى 20، الصغرى 11.
- وادى النطرون العظمى 21، الصغرى 11.
- كفر الشيخ العظمى 19، الصغرى 11.
- المنصورة العظمى 20، الصغرى 12.
- الزقازيق العظمى 21، الصغرى 13.
- شبين الكوم العظمى 20، الصغرى 13.
- طنطا العظمى 19، الصغرى 12.
- دمياط العظمى 19، الصغرى 11.
- بورسعيد العظمى 19، الصغرى 12.
- الإسماعيلية العظمى 21، الصغرى 12.
- السويس العظمى 20، الصغرى 11.
- العريش العظمى 18، الصغرى 11.
- رفح العظمى 18، الصغرى 11.
- رأس سدر العظمى 22، الصغرى 11.
- نخل العظمى 18، الصغرى 08.
- كاترين العظمى 18، الصغرى 04.
- الطور العظمى 22، الصغرى 11.
- طابا العظمى 20، الصغرى 11.
- شرم الشيخ العظمى 24، الصغرى 17.
- الإسكندرية العظمى 19، الصغرى 12.
- العلمين الجديدة العظمى 18، الصغرى 12.
- مطروح العظمى 18، الصغرى 10
- السلوم العظمى 18، الصغرى 09.
- سيوة العظمى 19، الصغرى 08
- رأس غارب العظمى 23، الصغرى 12.
- الغردقة العظمى 23، الصغرى 15
- سفاجا العظمى 23، الصغرى 15.
- مرسى علم العظمى 24، الصغرى 15.
- شلاتين العظمى 27، الصغرى 16.
- حلايب العظمى 25، الصغرى 15.
- أبو رماد العظمى 25، الصغرى 14.
- رأس حدربة العظمى 24، الصغرى 14.
- الفيوم العظمى 20، الصغرى 08.
- بني سويف العظمى 20، الصغرى 07.
- المنيا العظمى 21، الصغرى 07.
- أسيوط العظمى 22، الصغرى 06.
- سوهاج العظمى 22، الصغرى 08.
- قنا العظمى 28، الصغرى 10.
- الأقصر العظمى 26، الصغرى 10.
- أسوان العظمى 28، الصغرى 14.
- الوادى الجديد العظمى 27، الصغرى 09.
- أبوسمبل العظمى 28، الصغرى 12.