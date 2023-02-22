«إذ لم تلتزموا فلن نلتزم».. لماذا علقت روسيا مشاركتها فى «نيو ستارت»؟

كشف الدكتور عبدالمسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، عن أسباب تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» للسيطرة على الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشامي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» الأربعاء، إن هذه تعد خطوة مهمة جدًا في سياق ما يجري بين الغرب وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تريد توجيه رسالة لأمريكا مفادها: «إذا لم تلتزم.. فالروس لن يلتزموا»، لا سيما أن الولايات المتحدة ستجري تجربة نووية قريبة في اختراق واضح لتلك الاتفاقية؛ لذلك لم يعد هناك مبرر أن تلتزم روسيا بها.

وأوضح أن أحد أهم أسباب تعليق الاتفاقية أيضًا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إنه يريد أن تكون باقي الدول النووية وخصوصًا في القارة الأوروبية أطرافًا في الاتفاقية وهذا ما لم يكن موجودًا في الاتفاقية.

وتابع: «أيضًا هناك سبب مهم لتعليق تلك المعاهدة، وهو أن أمريكا وفقًا لتلك الاتفاقية تنصب نفسها مراقبًا على السلاح النووي الروسي، كما طالبت أمريكا أكثر من مرة بالدخول إلى المواقع النووية الروسية ومراقبتها، وفي المقابل تمنع مراقبة أي طرف روسي لمفاعلاتها النووية في أمريكا».

وأكد أنه بناءً على كل ذلك، قررت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاقية معاهدة «نيو ستارت»، لكن هذا لا يعني أن روسيا ستتخطى الحد المسموح به من التجارب النووية.