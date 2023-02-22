فان دايك يكشف سبب سقوط ليفربول أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

كشف النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، سبب هزيمة فريقه أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى فريق ليفربول هزيمة قاسية أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وسجل ثنايئية ليفربول كلًا من داروين نونيز ومحمد صلاح، بينما جاءت خماسية ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور (هدفين)، إيدير ميليتاو (هدف)، وكريم بنزيما (هدفين).

فان دايك يكشف سبب سقوط ليفربول أمام ريال مدريد

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، تصريحات فان دايك، قائلًا: "لقد كانت هزيمة قاسية وثقيلة علينا، نشعر بمرارة الخسارة بالتأكيد".

وتابع: "ستكون مهمتنا صعبة في البرنابيو وشبه مستحيلة، لقد كانت نتيجة كبيرة، ولكننا سنحاول بذل قصارى جهدنا لتقديم الأفضل في مباراة الإياب".

وأضاف: "إنهم أبطال دوري أبطال أوروبا، ولديهم لاعبين ممتازون للغاية، ويمتلكون السرعة والإمكانيات الفنية اللازمة، لذلك إذا ارتكبت أخطاء دفاعية ساذجة أمامهم، إنهم سيعاقبونك بشدة".

وواصل: "علينا التعلم من أخطائنا والمضي قدمًا، خاصة أنه واقع وعلينا التعامل معه، والتأكد من تكرار هذه الأخطاء".

وأكد: "لم يكن هذا موسمنا الأفضل، ولكننا نركز الآن على مباراة كريستال بالاس المقبلة، في محاولة لتجاوز هذه الأزمة".

وأكمل: "الجميع غاضب في ليفربول، ونشعر بالإحباط، ولكن هناك مباراة قادمة بعد أيام قليلة وعلينا التركيز وتصحيح الوضع".

واختتم فان دايك تصريحاته، قائلًا: "لقد خسرنا بسبب الأخطاء التي وقعنا فيها رغم التقدم بثنائية، هذه هي الحقيقة الصعبة".

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.