مسلسلات رمضان 2023.. ننشر تفاصيل مسلسل «رسالة الإمام» لخالد النبوي

يعود النجم الكبير خالد النبوي خلال رمضان القادم بتجربة مميزة أبهرت الجمهور مع خروج الصورة الأولى له من كواليس مسلسل «رسالة الإمام» عن جزء من سيرة الإمام الراحل الإمام الشافعي في تجربة درامية مميزة، والمسلسل الجديد يقدم عملا مميزا يعد من الأعمال التي تجمع الطابع التاريخي والديني في عمل واحد ضمن أهم مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي

تدور الأحداث خلال المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

وشهدت فترة وجود الإمام الشافعي في مصر نزاعات شديدة على الوالية، كان بطل هذه النزاعات «السري بن الحكم» و «عبد العزيز الجروي «، كلاهما رأى نفسه أحق بولاية مصر، وكلاهما حشد الجيوش ودبر المؤامرات للوصول لغرضه، واستخدموا في ذلك الكروت المتاحة أمامهم، من الأقباط المصريين، والأندلسيين الهاربين من الأندلس للأسكندرية، وكذلك الصوفية، وكان الخليفة العباسي المأمون بن الرشيد في انشغال تام عن مصر بسبب اندالع ثورة ضده يقودها عمه إبراهيم بن المهدي.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنان خالد النبوي والفنان أشرف عبدالغفور والفنان محمد الشرنوبي والفنانة أروى جودة والفنانة سلمى ابو ضيف والفنان نضال الشافعي وفرح بسيسو وخالد أنور والمسلسل من تأليف مريم نعوم ومن إخراج الليث حجو.