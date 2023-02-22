الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق يقتل شابًا بسبب الخلاف على أولوية التحميل بالمنوفية

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء سائق توك توك عليه بالضرب بسبب الخلاف على أولوية التحميل، بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، نتيجة لقيام سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب بمطواة، بسبب الخلاف على أولوية التحميل.

تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب مصرع الخلاف سائق توك توك محافظة المنوفية أولوية التحميل

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