الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مواجهة لايبزيج.. ماذا يفعل مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية بدوري الأبطال؟

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي ولايبزيج، في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ويحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره لايبزيج الألماني، على ملعب "ريد بول أرينا"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية في دوري الأبطال؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه فريق مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا، وذك على النحو التالي:

- خاض فريق مانشستر سيتي 24 مواجهة ضد الأندية الألمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- خلال هذه المباريات، حقق فريق مانشستر سيتي 16 انتصارًا، وثلاث تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج قبل قمة دوري أبطال أوروبا

- وبالنظر إلى تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج قبل قمة دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة اليوم هي الثالثة بينهما.

- والتقى الفريقان في مباراتين من قبل في دور المجموعات بالموسم الماضي 2021-2022.

- انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 6-3، بينما حسم لايبزيج مباراة الإياب لصالحه بنتيجة 2-1.

مانشستر سيتي VS لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة.

- بينما تأهل فريق لايبزيج الألماني، تحت قيادة المدرب ماركو روزه، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

مانشستر سيتى دورى الأبطال دوري ابطال اوروبا لايبزيج التشامبيونزليج

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